Lava auf La Palma ist jetzt heißer und fließt schneller

Wegen der schneller näher rückenden Lava haben die Behörden auf der Vulkaninsel La Palma die Evakuierung von etwa 300 Menschen angeordnet. Damit stieg die Zahl der Menschen, die sich vor den Folgen des Vulkanausbruchs in Sicherheit bringen mussten, auf mehr als 7000, wie der staatliche TV-Sender «RTVE» am Donnerstag berichtete.

Zugleich seien weitere etwa 100 leichte bis mittlere Erdbeben registriert worden. Eines habe die Stärke von 4,5 gehabt und sei damit das heftigste seit dem Ausbruch des Vulkans am 19. September gewesen.

Seit die Nordflanke des Vulkankegels am vergangenen Samstag zusammengebrochen ist, verstärkte sich der Lavafluss durch bewohnte Gebiete Richtung Meer. Auch war die austretende Lava mit rund 1200 Grad heißer als zuvor und damit dünnflüssiger und etwas schneller.

EMSR546 #ErupciónLaPalma



Our #RapidMappingTeam has released its 2️⃣0️⃣th updated product for #LaPalma????????#CumbreVieja eruption using a radar image acquired on 13 October at 06:50 UTC



▶️Extent of thelava flow: 680.4 ha (+24.4 ha in 24h)

▶️1,548 destroyed buildingsdetected (+90) pic.twitter.com/lxX8PlLkep