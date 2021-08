Revolver für sechs Millionen Dollar versteigert

Henry McCarty, besser bekannt unter dem Namen Billy the Kid, wurde nur 21 Jahre alt. Der Revolverheld galt als Gesetzloser und soll bis zu 27 Männer umgebracht haben. Er starb am 14. Juli 1881 auf der Flucht vor seiner Hinrichtung durch die Waffe von Sheriff Pat Garrett auf einer Ranch in Fort Sumner, in New Mexico. Pat Garrett lauerte dem Mörder in einem dunklen Schlafzimmer auf. Es fielen zwei Schüsse. Der Erste traf Billy the Kid ins Herz, der Zweite ging daneben.

Jetzt ist die Pistole, mit der Billy the Kid erschossen wurde, in Los Angeles versteigert worden. Der Colt Single Action Revolver erzielte einen Preis von 6,03 Millionen Dollar. Im Vorfeld der Auktion war die Waffe auf zwei bis drei Millionen Dollar geschätzt worden. Laut dem Auktionshaus Bonhams ist dies die höchste Summe, die je für eine Feuerwaffe bezahlt wurde.

Kriminell mit 16 Jahren

«Es ist ein Relikt von einem der wichtigsten Ereignisse des Westens und Teil der amerikanischen Mythologie», erklärt das Auktionshaus. Um kaum eine andere Figur aus dem Wilden Westen ranken sich so viele Legenden wie um Billy the Kid. Seine Geschichte ist Inhalt zahlreicher Bücher, Filme und Songs. So schrieb zum Beispiel Bob Dylan den Song «Knockin’ on Heaven’s Door» als Soundtrack für den Film «Pat Garrett & Billy the Kid».

Die kriminelle Karriere von Henry McCarty begann im Alter von 16 Jahren. Er wurde erstmals wegen diverser Diebstähle eingesperrt. Am 17. August 1877 kam es zur ersten Tötung. Er erschoss den Saloon-Besitzer Frank P. Cahill in Fort Grant in Arizona nach einem Streit. Ab da gab es ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen Billy the Kid und dem Gesetz. Nach abermaliger Verhaftung wurde er schließlich zum Tod am Galgen verurteilt – später gelang ihm die Flucht, wobei er zwei Aufseher erschoss.

Wer hat Waffe gekauft?

Bei der Auktion der historischen Waffe in den USA sind zahlreiche Gebote aus dem Saal und auch per Telefon abgegeben worden. Wer den Revolver schließlich gekauft hat, ist nicht bekannt. Neben dem Revolver kam eine ganze Kollektion an weitere Waffen, Dokumenten und Wild-West-Memorabilien unter den Hammer. So etwa eine doppelläufige Schrotflinte, mit der Billy the Kid bei der Flucht einen Aufseher umgebracht hat. Die Waffe erzielte einen Preis von rund 978.000 Dollar. Für 14.000 Dollar wurde eine Taschenuhr verkauft, die zu Ehren des Bisonjägers Buffalo Bill gefertigt wurde.

