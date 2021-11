Blitz trifft neun Kinder und tötet zwei Jungen

Ein schweres Gewitter hat am Wochenende in Südafrika mehrere Kinder beim Fußballspielen überrascht. Als sie unter einem Baum Schutz suchten, wurden neun von ihnen vom Blitz getroffen; zwei Jungen starben, die anderen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Kommissar der südafrikanischen Polizei (SAPS) in der Provinz Mpumalanga, Generalleutnant Semakaleng Manamela, hat den Angehörigen der Opfer Beileid ausgesprochen. Die SAPS in Mpumalanga erklärte, der «schockierende Vorfall» habe sich offenbar am Samstag in Sheepmoor im Distrikt Gert Sibande ereignet.

Eltern sollen ihre Kinder über Gefahren aufklären

«Den Informationen zufolge spielte eine Gruppe von Jungen an diesem traurigen Tag gegen 17 Uhr auf einem örtlichen Sportplatz Fußball, als der Regen einsetzte und die Kinder unter einem Baum in der Nähe Schutz suchten», sagte der Sprecher der SAPS.

«Leider wurden neun der Kinder vom Blitz getroffen, wobei zwei von ihnen ihr Leben verloren. Sieben wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei in Sheepmoor führt derzeit eine Untersuchung durch.»

Die Polizei rief die Eltern dazu auf, ihre Kinder vor den Gefahren von Blitzen zu warnen und bei stürmischem Wetter oder Regen hohe, isolierte Objekte zu meiden und sich auch nicht in der Nähe von Bäumen aufzuhalten.

