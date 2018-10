Neues Seebeben erschüttert Griechenland

Griechenland ist am frühen Dienstagmorgen von einem Seebeben mittlerer Stärke erschüttert worden. Das Zentrum des Bebens der Stärke 5,3 lag nach Angaben des Geoforschungszentrums in Potsdam südwestlich der Insel Zakynthos. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor.

Es handle sich um ein Nachbeben des Seebebens der Stärke 6,4 in der vergangenen Woche, sagte der Chef des Katastrophenschutzes, Efthymios Lekkas, im Staatsrundfunk. «Es ist ein völlig normales Phänomen. Wir erwarten auch stärkere Nachbeben.» In der vergangenen Woche hatte ein Erdstoß nahe der Insel Zakynthos die Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Dieses Beben war bis ins rund 200 Kilometer entfernte Athen wahrzunehmen, auch in der Westtürkei und in der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki wurde es gespürt.

(L'essentiel/dpa)