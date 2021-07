Wieso die «Hottentotten-​​Ente» umbenannt wurde

In Deutschland traf es die Hottentotten-Ente oder die Mohren-Lerche, in Schweden den Zigeuner-Vogel oder den Kaffern-Segler und in den USA etwa eine Ente namens Oldsquaw: In der Vogelwelt kommt es zu immer mehr Namensänderungen, zumal die Namen heute als diskriminierend, rassistisch oder kolonialistisch betrachtet werden.

Allein in Deutschland sind aus diesem Grund über 1000 deutsche Vogelnamen geändert worden. So heißt die Hottentotten-Ente in der offiziellen Liste der deutschen Vogelnamen mittlerweile Pünktchen-Ente.

Der «Kaffernsegler» ist jetzt der «Weißbürzelsegler»

Dieser Name gebe nicht nur das Aussehen des Tieres genauer wieder – Brust und Bauch der Ente sind mit Pünktchen übersät. Er verzichte auch auf den «historischen und rassistischen Ballast» der früheren Nennung, schreibt das GEO-Magazin. «Hottentotten» entstammt der niederländischen Kolonialsprache für die Völker in Südafrika und Namibia und beschreibt diese als Menschen zweiter Klasse.

Auch in Schweden nannten Ornithologinnen und Ornithologen 2015 zehn von insgesamt 10.000 Vogelnamen um: Aus dem «Kaffernsegler» wurde etwa der «Weißbürzelsegler», aus dem «Weißbrust-Negerfink» der «Weißbrust-Nigrita». Auch in Dänemark und Norwegen gab es Umbenennungen, ebenso in den USA, wo die «Oldsquaw» seit dem Jahr 2000 «Long-tailed duck» heißt. Damit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass «Squaw» ein abwertender Ausdruck für eine indigene Frau ist.

Namen vom «Nazi-Ornithologen»

Der Umbenennungsprozess sei in Deutschland noch nicht abgeschlossen, schreibt «Geo» weiter und verweist beispielsweise auf das «Odins-» und das «Thors-Hühnchen», die offiziell noch gelistet sind. Dazu muss man wissen, dass die beiden Vogelarten von den deutschen Nationalsozialisten umbenannt worden waren. Zuvor wurden sie «Schmal- und Plattschnäbliger Wassertreter» genannt. Dabei hatte der Vogelkundler Günther Niethammer ihnen die neuen Namen 1937 verpasst – als Hommage an die von den Nazis verehrte germanische Götterwelt.

