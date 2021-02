Elfjähriger erfror in seinem Bett

Die Familie eines verstorbenen Jungen verklagt den Stromanbieter Energy Corporation (Ercot) in Texas wegen grober Fahrlässigkeit beim Tod eines Kindes. Sie fordert vom Unternehmen 100 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 82 Millionen Euro) als Schadenersatz, nachdem der elfjährige Cristian Pineda vergangene Woche in seinem Haus erfroren war. Mehr als vier Millionen Haushalte waren nach Schneefall und eisigen Temperaturen zeitweise ohne Strom. Energieversorger Ercot verwaltet 90 Prozent des Stromnetzes in Texas.

Maria Pineda hatte letzte Woche ihren Sohn in ihrem Mobilheim bei Minusgraden tot aufgefunden. Der Junge lag zusammengekauert neben seinem drei Jahre alten Bruder unter einem Stapel Wolldecken, wie «ABC News» berichtet. Die Familie vermutet, dass Cristian an Unterkühlung starb. Die Resultate der Autopsie werden in den kommenden Wochen erwartet.

Doch für die Mutter ist jetzt schon klar: Ihr Sohn starb, weil der Energieversorger Ercot seine «Gewinne über das Wohl der Menschen» stelle. Das Unternehmen habe von der schlechten Wettervorhersage eine Woche im Voraus Kenntnis gehabt und trotzdem keine vorbeugenden Maßnahmen ergriffen, um die Krise zu verhindern.

Texaner erhalten jetzt «astronomische» Stromrechnungen

Der Strommarkt in dem Bundesstaat im Süden der USA ist stark dereguliert und bei bestimmten Anbietern an den schwankenden Großhandelspreis gebunden. Als Folge des Extremwetters überstieg die Stromnachfrage das Angebot, was nun bei betroffenen Kunden zu einem «astronomischen» Anstieg der Kosten führt. So erhielt ein Mann in einem Vorort der Metropole Dallas eine Rechnung von knapp 16.752 Dollar (etwa 14.000 Euro), berichtete die «New York Times». Weitere Einwohner von Texas stellten ihre oft tausende Dollar betragenden Rechnungen bei sozialen Medien ins Netz.

Texas Gouverneur Greg Abbott sucht nach Lösungen, um die Betroffenen bei den in die Höhe geschossenen Kosten zu unterstützen, teilte sein Büro am Sonntag mit. Die Kunden sollten nicht allein auf den Kosten sitzen bleiben, meinte Abbott. Bis dahin werde Betroffenen bei Nichtzahlung der Rechnung kein Strom abgestellt. Zudem sollten Anbieter zunächst keine weiteren Rechnungen ausstellen.

