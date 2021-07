Death Valley vor neuer Rekord-​​Temperatur

Seit über 100 Jahren war es auf der Erde nie heißer als 54 Grad. Bisherige Rekordhalter sind auf Platz 1 56,7 Grad im Death Valley, USA am 10. Juli 1913 und auf Platz 2 55 Grad in Kebili, Tunesien, 7. Juli 1931. Diese Rekordwerte könnten nun geknackt worden sein, zumal die Messung vor 108 Jahren als eher unzuverlässig gilt.

Sonntagnachmittag zeigte das Thermometer am Furnace Creek Visitors Center 134 Grad Fahrenheit an, also 56,7 Grad Celsius. Das Death Valley dürft somit erneut Schauplatz für historisches geworden sein. Die Messung ist aber noch nicht offiziell bestätigt und könnte deswegen minimal nach unten korrigiert werden.

36 Grad in der Nacht

Auch am Samstag wurden bereits Temperaturen jenseits der 54 Grad gemessen, in den nächsten Tagen geht es im unter dem Meeresspiegel liegenden Death Valley ähnlich heiß weiter. Auch in der nächsten Großstadt, Las Vegas, pendeln die Temperaturen um die 45 Grad herum.

Anders als in Wüsten üblich bleibt momentan auch die Temperatur nachts mit bis zu 36 Grad extrem heiß. Die aktuelle Hitzeglocke, die über den USA hängt, wäre ohne den Klimawandel nahezu unmöglich, so eine neueste Studie.

Löschwasser verdunstet

Mit der Hitze kommen automaisch auch verheerende Waldbrände. Eines dieser Feuer wütet nahe einer Hochspannungstraße, die einen großen Teil Kaliforniens mit Strom versorgt. Die Luft ist so trocken und heiß, dass ein Teil des von Flugzeugen abgeworfenen Löschwassers verdunstet, bevor es den Boden erreichte, wie Feuerwehrsprecherin Lisa Cox berichtete.

Rauch und heiße Luft hätten eine gewaltige Pyrocumulus-Wolke gebildet, die ihre eigenen Blitzschläge hervorgebracht habe, sagte sie. Die Funken des Waldbrandes seien bis zu 1,6 Kilometer weit gestoben und hätten neue Feuer ausgelöst, die die Feuerwehr nicht mehr habe erreichen können.

(L'essentiel/leo)