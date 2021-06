Arbeiter entdeckte neue Menschenart und schwieg

Erst vor wenigen Tagen berichteten Forschende aus Israel, dass sie eine neue Menschenart gefunden haben. Eine Studie aus China liefert nun weitere Hinweise, dass zwischen den Neandertalern und dem als Homo Sapiens bezeichneten modernen Menschen eine weitere Menschenart lebte: der «Homo Longi» oder «Drachenmann» – benannt nach dem Dragon River, der sich im Nordosten Chinas befindet. Die «New York Times» hat darüber berichtet.

Die Knochen kamen bereits vor rund 85 Jahren ans Licht. Im Jahr 1933 hatte ein lokaler Bauarbeiter diese in einem stillgelegten Brunnen gefunden. Teile Chinas waren zu dieser Zeit von den Japanern besetzt. Ob der Mann seinen Fund aus diesem Grund für sich behielt, bleibt aber unklar. 2018 starb er, und seine Familie übergab die Knochen einem Museum – angeblich in sehr gutem Zustand.

Gehörten die Knochen zu den bereits bekannten Denisova-Menschen?

Forschende der Hebei GEO University konnten nun herausfinden, dass es sich bei den Knochen um diejenigen eines männlichen Exemplars handelt. Im Gegensatz zu uns modernen Menschen fehlten ihm einige Zähne, sein Gesicht soll aber – anders als dasjenige der Neandertaler – dem unseren relativ ähnlich gesehen haben. Und etwas hatte der Drachenmann uns modernen Menschen gar voraus: Sein Gehirn war rund sieben Prozent größer als dasjenige moderner Menschen. Gelebt haben sollen die frühen Menschen in Ostasien und zwar im Zeitraum zwischen vor 309.000 und 146.000 Jahren.

Ob es sich beim Knochenfund wirklich um eine neue Menschenart handelt, darüber streiten sich die Forschenden jedoch. Bis vor rund 200.000 Jahren herrschte eine relativ große Vielfalt, der auf der Erde lebenden Mitglieder der Hominiden-Spezies – unseren frühen Vorfahren. Die Neandertaler sind die bekanntesten und – so nahm man bislang an – nächsten Verwandten des modernen Menschen. In den vergangenen Jahren kamen immer mehr Knochenfunde der sogenannten Denisova-Menschen hinzu, die zur selben Zeit wie die Neandertaler lebten. Allerdings waren die Belege so spärlich, dass ihr genaues Aussehen nicht ausgemacht werden konnte.

Eine DNA-Analyse des Schädels könnte das Rätsel lösen

Für einige Forschende ist klar, dass die neuen Funde ebenfalls der Gruppe der Denisova zugesprochen werden kann. Die analysierten Knochen entsprechen jedoch keinen bisher gefunden weiteren Fossilien, beteuern die Forschenden der Hebei GEO University. Stattdessen sollen insgesamt drei über mehrere Jahrzehnte verteilt gefundene Körperteile allesamt zum Homo Longi gehören. Bereits 1978 wurde in der chinesischen Stadt Dali eine bis dato unbekannte Schädelart gefunden, 2019 kam noch ein Gebiss aus Tibet hinzu, und nun eben: der Schädel des Drachenmannes.

Durch DNA-Analyse ist geklärt, dass die Denisova-Menschen evolutionär näher am Neandertaler standen, als am Homo Sapiens. Vom Drachenmann besteht bisher jedoch keine DNA-Analyse. Eine solche könnte nun den Beweis erbringen, dass der Homo Longi die Schwesterspezies des Homo Sapiens war.

(L'essentiel/Patrick McEvily)