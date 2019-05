So könnte Notre-​​Dame in Zukunft aussehen

Rund drei Wochen nach dem verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris tauchen vermehrt – teils skurrile – Möglichkeiten für die Renovierung der Kirche auf. Architekten aus aller Welt haben Vorstellungen und Ideen für die Renovierung des Pariser Wahrzeichens.

Einige dieser Vorschläge können getrost als kurios bezeichnet werden. So sieht ein Entwurf etwa vor, im oberen Bereich der Kathedrale einen begehbaren Indoor-Park zu errichten. Ein anderer Architekt möchte sich ein Beispiel an den ehemaligen Zwillingstürmen in New York nehmen. Ein Wiener Architektur-Büro hat diese Idee für Notre-Dame:

Einige der Ideen, Notre-Dame in Zukunft zu gestalten, sind im obigen Video zusammengefasst.

(L'essentiel/mr)