Teenies filmen, wie sie wehrlosen Mann verprügeln

Der Vorfall soll sich am Samstagabend in Wien in Österreich zugetragen haben. Ein Teenager läuft einem Mann in einer dunklen Gasse hinterher. Als er ihn einholt und anspricht, bleibt der unbekannte ältere Herr stehen. «Hast du meine Schwägerin angefasst? Wir haben dich gesehen», sagt der Teenager zu ihm.

Wie aus dem Nichts und ohne ersichtlichem Grund schlägt der Jugendliche dem Unbekannten mit der Faust ins Gesicht. Dieser torkelt einige Meter zurück und versucht, wortlos weiter zu gehen. Offenbar möchte der Mann einfach in Ruhe gelassen werden und keinen Ärger haben.

Doch der Schläger hat nicht vor ihn gehen zu lassen und tritt ihm auch noch von hinten nach, bis er zu Boden geht. Danach prügelt er und diejenige, die mit dem Handy die feige Attacke mitfilmt, auf den wehrlosen Mann ein. Kurz danach endet das Video. Was davor passierte, ist völlig unklar. Laut der Polizei liegt zu dem Vorfall kein Einsatz vor, allerdings wurden die Ermittlungen bereits aufgenommen.

(L'essentiel)