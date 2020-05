Venedig warnt vor Giftwolke wegen Großbrand

In corso #incendio in un’industria chimica di #PortoMarghera

Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo l’incendio.

In attesa dei dati sulle sostanze,in via precauzionale,invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre. pic.twitter.com/VDN4Hs7uDj — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) May 15, 2020

«Die Stadtverwaltung hat die Bevölkerung aufgefordert, alle Fenster zu schließen und in den Gebäuden zu bleiben», warnte Venedigs Bürgermeister via Twitter. Später wurde Alarmstufe Rot gegeben: Alle Gebäudeöffnungen sollen mit feuchten Tüchern versiegelt werden, damit keine Giftstoffe hineingelangen.

Grund für die Maßnahmen ist ein Großbrand in einer Chemiefabrik, der am Vormittag in einem Hafen am Festland im Bereich der Gemeinde Malcontenta ausgebrochen war. Die schwarze Rauchsäule war von allen Bereichen der Lagune aus zu sehen.

Unbestätigte Meldungen der italienschen Medien zufolge, könnte bei dem Brand auch ein Mensch ums Leben gekommen sein. Details zur Ursache sind noch nicht bekannt, die Einsatzkräfte sind vor Ort.

