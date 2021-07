Mann schwängert 12-​​​​Jährige und die Familie feiert es

Das schreckliche Treiben flog auf, als der wesentlich ältere Kindesvater (24) die hochschwangere Minderjährige mit bereits einsetzenden Wehen in ein Krankenhaus in Tulsa, Oklahoma, brachte. «Sie spazierten einfach wie jedes andere Pärchen herein, mit der Erwartung, ihr Kind zu gebären», schildert Kliniksprecher Danny Bean gegenüber FOX23.

Die Angestellten des Krankenhauss wählten sofort den Notruf. Der 24-Jährige wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen und wegen Verdachts auf Vergewaltigung angezeigt. Das war Mitte Juni, nun legt die Polizei noch einmal erschütternde Details zu dem Fall vor.

Eltern hinter Gitter

«Damals haben viele gefragt: 'Wo waren da die Eltern?'», schrieb die Polizei von Tulsa dann am gestrigen Donnerstag und lieferte auch gleich die Antwort dazu: hinter Gittern. Mutter Desiree Castaneda wurde wegen Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht und Beihilfe zum Kindesmissbrauch angezeigt und vorläufig festgenommen.

Der Vater des Opfers war bereits zuvor im Gefängnis. Er sitzt wegen Vergewaltigung in einem anderen Fall eine zwölfjährige Haftstrafe ab.

Familie segnete Beziehung ab

Wie FOX News berichtet, soll die Familie nichts Falsches daran gesehen haben, dass das erst zwölf Jahre alte Mädchen von einem doppelt so alten Mann sexuell missbraucht wurde.

«Unsere Ermittlungen haben enthüllt, dass die Mutter des Opfers und auch andere Familienmitglieder von der Beziehung zwischen Miranda-Jara und dem Opfer wussten», wird die Polizei in dem Artikel zitiert. «Die Familie hat diese Verbindung erlaubt und es gibt Fotos, die die Familie bei einer Baby-Party für das Opfer und den Verdächtigen zeigen.»

Castaneda wird am heutigen Freitag dem Haftrichter vorgeführt, Miranda-Jaras Termin wurde für den 26. August angesetzt. In seinem Fall hat sich nun auch schon die US-Einwanderungsbehörde eingeschalten. Das Neugeborene soll ohne Komplikationen zu Welt gekommen sein. Sowohl das Baby als auch die zwölfjährige Mutter befinden sich aktuell in Obhut der Gesundheitsbehörden von Oklahoma.

(L'essentiel/rcp)