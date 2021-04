Nachbar erschießt Großeltern und ihre Enkel

Gestern Abend wurden in Nähe von Rock Hill in South Carolina die Großeltern und deren zwei Enkel erschossen. Laut «CNN» rückte die Polizei aus, weil ihr eine Maßenschießerei gemeldet worden war. Sie fanden den Hausarzt, seine Frau und die zwei Enkelkinder im Alter von fünf und neun Jahren erschossen vor. Der Großvater war in der Region Hausarzt, er und seine Frau wurden 69 bzw. 70 Jahre alt. Ebenfalls tot war ein 38-Jähriger, der zur Tatzeit im Haus arbeitete. Eine sechste Person wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der mutmaßliche Schütze wurde im Laufe der Nacht von der Polizei «in einem nahegelegenen Haus aufgegriffen und verhaftet.» CNN zitiert den Sheriff. «Er wohnt in der gleichen Straße» und es bestehe derzeit keine Gefährdung für die Öffentlichkeit.

(L'essentiel/DPA/pco)