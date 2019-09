Erdbeben der Stärke 5,7 erschüttert Istanbul

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Erdbeben mit einer Stärke von 5,7 erschütterte die türkische Hauptstadt Istanbul am Donnerstag, wie das Kandilli Observatorium und Erdbebenforschungsinstitut mitteilte.

Das Epizentrum des Bebens lag etwa 70 Kilometer westlich von Istanbul im Marmarameer, südlich der Stadt Silivri. Augenzeugen schilderten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters wie sie spürten, wie die Gebäude in der Stadt während des Bebens erschüttert wurden. Viele Menschen seien auf die Straße gerannt, heißt es auf Twitter.

Schulen, Krankenhäuser und Einkaufszentren wurden schnell geräumt, schreibt das türkische Portal «Hürriyet». Die Telefonleitungen wurden unterbrochen, die Bürger in Istanbul könnten sich nicht erreichen. Es gebe einige Nachbeben in der Stadt, was große Panik verursache.

More photos from the streets of #Istanbul after the earthquake. Everyone went out to streets. Photo credits to @dhari_md #deprem #turkey pic.twitter.com/lKaInBQcfH— Racha El Halabi - رشا الحلبي (@Racha93halabi) September 26, 2019

