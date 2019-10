Baby überlebt Chemotherapie der Mutter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die 36-jährige Jade Devis hat eine Achterbahnfahrt der Gefühle hinter sich. Nur wenige Wochen nachdem sie erfahren hatte, dass sie schwanger war, erhielt sie im März 2019 die Diagnose «dreifach negativer Brustkrebs im zweiten Stadium». Diese Krebsform gilt als besonders aggressiv und schwer behandelbar.

Abtreibung bei einer Chemotherapie



Eine Chemotherapie während der Schwangerschaft kann schwerwiegende Folgen für das Ungeborene haben. So erhöht eine medikamentöse Therapie im ersten Trimester das Risiko für Fehlbildungen beim Kind deutlich. Rund 16 Prozent der zur Welt gebrachten Babys sind betroffen. Anders sieht es aus, wenn die Chemo im zweiten oder dritten Trimester stattfindet. Dann ist das Risiko einer Fehlbildung beim Kind nicht mehr erhöht.

Um ihr Leben zu retten, entfernten ihre Ärzte im Loma Linda University Cancer Center den Knoten und verordneten mehrere Chemotherapien, wie es in einer Mitteilung heißt. Außerdem rieten die Mediziner ihrer Patientin zur Abtreibung (siehe Box).

Gute Neuigkeiten und Aussichten

Doch entgegen den ärztlichen Anweisungen beschloss Devis, ihr Ungeborenes zu behalten. «Eine Chemotherapie ist für jeden Menschen schwierig», so Gayathri Nagaraj, Brustkrebsspezialistin des Krankenhauss. Doch im Falle Devis sei es um das Leben von zwei Menschen gegangen. Alle – Ärzte, Fachleute und Familie – hätten gemeinsam gekämpft.

Ende Juli 2019 dann die guten Neuigkeiten: Nicht nur hat die 36-Jährige ihren Sohn Bradley zur Welt gebracht, er ist auch kerngesund. So wie es vermutlich auch die frischgebackene Mutter bald sein wird. Bisher, so berichtet es People.com, hat ihr Krebs noch nicht gestreut. Ein gutes Zeichen, denn der Krebs, an dem sie erkrankt war, ist dafür bekannt, rasch und viele Metastasen zu bilden.

