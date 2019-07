Opa sieht nicht, dass Fenster keine Scheibe hat

Familie Wiegand aus dem US-Staat Indiana kann immer noch nicht fassen, was am letzten Sonntag passiert ist. Die kleine Chloe Wiegand, kaum 18 Monate alt, stürzte aus dem elften Stock des Kreuzfahrtschiffes «Freedom of the Seas» in die Tiefe. Das Kind schlug auf dem Anleger aus Beton im Hafen von San Juan in Puerto Rico auf. Kurz danach war es tot.

Ihr Großvater Salvatore Anello hatte die Kleine kurz davor in seinen Armen gehalten. Als er sich mit Chloe an ein Fenster näherte, fiel das Mädchen 45 Meter in die Tiefe. Die Familie macht nun der Kreuzfahrtgesellschaft schwere Vorwürfe: Das Fenster, aus dem das Kind fiel, hätte nicht offen sein sollen.

Die ganze Familie muss psychologisch betreut werden

Michael Winkleman, der Anwalt der Familie, spricht von einem «tragischen, jedoch vermeidbaren Unfall». Der Großvater habe gewusst, dass Chloe gerne aus den Fenstern schaute und dabei mit den Händen gegen die Scheiben schlug, sagt Winkleman bei einer Pressekonferenz in Miami. Als Anello sich mit seiner Enkelin der Fensterwand auf dem Schiff näherte, sei er davon ausgegangen, dass alle Fenster geschlossen seien.

Der Großvater stellte Chloe auf ein Holzgeländer, um sie wie gewohnt gegen die Glasscheiben spielen zu lassen, erklärte der Anwalt der Wiegands. Als sich die Kleine nach vorne beugte, rutschte sie Anello aus den Händen durch die Öffnung und stürzte mit einem laut Zeugen «grauenerregenden Schrei» zu Boden. «Wir alle haben mal erlebt, wie jemand gegen eine Glastür läuft, weil er meint, die stehe offen. Nun, hier ist das Gegenteil passiert», so Winkleman.

Der Großvater musste nach dem Unglück medizinisch betreut werden. Die Ärzte gaben ihm ein Beruhigungsmittel. Auch Alan Wiegand, Chloes Vater und Polizist in der Ortschaft South Bend, und seiner Frau gehe es nicht besser. «Sie sind komplett außer sich», sagte der Anwalt.

(L'essentiel/kle)