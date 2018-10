Mindestens 50 Tote bei Zugunglück

Die Todesopfer starben nach Polizeiangaben, als ein Zug am Freitag im nordwestlichen Bundesstaat Punjab in der Nähe der Stadt Amritsar in Teilnehmer eines Hindu-Festes raste.

(L'essentiel/sda)