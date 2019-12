Detektiv bietet Dieben 1,3 Millionen Euro

Diebe stahlen im November aus dem Dresdner «grünen Gewölbe» Kulturschätze von unvorstellbarem Wert. Obwohl die Täter von Überwachungskameras gefilmt wurden, fehlt von ihnen und der Beute bisher jede Spur.

Der Privatdetektiv Joseph Resch hat auf Youtube und auf der Website seines Unternehmens nun ein bizarres Video veröffentlicht. Resch sei von einem Mäzen damit beauftragt worden, eine Belohnung öffentlich auszuloben. Dem Auftraggeber gehe es ausschließlich darum, den Schmuck aus dem Raub zu retten. Deshalb habe der Unbekannte sich zu diesem Schritt entschlossen und biete den Dieben die Summe von 1,3 Millionen Euro an, erklärt der Detektiv die Hintergründe.

Resch ist kein Unbekannter in seiner Branche. So ermittelte der Deutsche bereits im Fall des über der Ukraine abgeschossenen Flugzeuges MH 17. In die Ermittlungen der Dresdner Polizei wolle der Privatdetektiv sich nicht einmischen. Die Belohnung sei, nach dem Willen des Auftraggebers, nicht für Tipps zur Ergreifung der Täter gedacht, sondern sollen von der Verwertung der Beute abbringen. Deswegen liegt die Belohnung auch bar und in kleinen Scheinen vor dem Detektiv.

(lh/L'essentiel)