Diese Mutter würden Sie heute nicht erkennen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Sie lag bewusstlos im Auto, noch mit der Spritze in der Hand, ihr damals 10 Monate altes Baby schlief im Rücksitz. Die Polizei von Hope im US-Staat Indiana fand Erika Hurt mit einer Überdosis Heroin vor drei Jahren. Heute würde man die junge Mutter nicht wieder erkennen: Strahlend lächelt sie in die Kamera, ihr inzwischen fast vierjähriger Sohn Parker hält ein Schild in der Hand: «Ich habe mein Mami wieder».

Das Foto von Hurt ging im Oktober 2016 viral, nachdem einer der Polizisten, der Mutter und Sohn auf dem Parkplatz entdeckt hatte, es auf Social Media veröffentlichte. Für die damals 25-Jährige war es ein Schock, als sie zwei Tage nach dem Vorfall in der Klinik ihr Bild in sämtlichen Nachrichtensendungen sah. Es war aber zugleich ein Warnruf: Sie musste gesund werden, ihrem Sohn zuliebe.

Es gibt immer einen Weg zurück

Seit wenigen Tagen geht nun das neue Bild der Mutter viral: «Millionen Menschen sahen zu, wie ich zusammengebrochen mit einer Drogenüberdosis da lag. Keiner dieser Leute nahm sich aber die Zeit, nach mir zu sehen. Deshalb hier ein Update: Ich bin seit drei Jahren clean. Wie wäre es, wenn du dieses Foto von mir viral gehen lässt?», schrieb sie auf Facebook.

In einem Interview in der Morgensendung Good Morning, America sagte Hurt, sie wolle ein Beispiel für andere sein. «Ich hoffe, die Leute sehen, wie tief ich gefallen bin. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich selber an einem solchen Punkt befinden, sollen sie wissen, dass es ein Zurück gibt.»

Sohn besuchte Hurt in der Reha-Klinik

Ihr Sohn habe bei ihrer Genesung eine wichtige Rolle gespielt: Während sie in der Reha-Klinik war, besuchte Parker sie zweimal in der Woche. «Er wollte aber nichts mit mir zu tun haben. Es war sehr schmerzhaft zu sehen, wie es keine Verbundenheit zwischen uns gab. Das war der Moment, an dem ich entschied, clean zu werden, um immer für ihn da zu sein», erzählt sie.

Heute hat Erika Hurt das Sorgerecht für Parker zurückbekommen und arbeitet Vollzeit. Auch die Mutter-Sohn-Beziehung ist wiederhergestellt. «Darum wollte ich auch, dass er bei diesem Fotoshooting dabei ist», sagt sie.

Zu Halloween gingen die beiden gemeinsam Süssigkeiten sammeln. Ihr erstes Ziel: den Polizeiposten von Hope. Dort trafen sie Matthew Tallent, den Polizisten, der 2016 das Foto der kollabierten Mutter gemacht hatte. «Ich bin so glücklich, dass Erika es schafft, clean zu bleiben. Es ist schön, ihren wundervollen kleinen Jungen zu sehen, wie er mit ihr aufwachsen kann», sagt Tallent zu ABC News.

(L'essentiel/kle)