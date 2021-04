Großbrand wütet am Tafelberg in Südafrika

An den Hängen des Tafelbergs im südafrikanischen Kapstadt ist am Sonntagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Am Nachmittag war der Brand nach Angaben der Stadt und der Nationalparkverwaltung noch nicht unter Kontrolle. Die Flammen griffen auch auf die am Hang liegenden Universitätsgebäude über, die Universitätsbibliothek stand in Flammen, wie AFP-Journalisten berichteten. Hunderte Studenten verließen ihre Wohnheime und brachten sich vor dem Feuer in Schutz.

Wanderer sollen das Gebiet sofort verlassen

Ein Restaurant unweit des Cecil-Rhodes-Denkmals wurde durch die Flammen zerstört. Die Nationalparkverwaltung rief Wanderer auf, das Gebiet sofort zu verlassen. Autofahrer sollten zudem ihre in der Gegend abgestellten Fahrzeuge holen. Neben 120 Feuerwehrleuten mit Löschfahrzeugen waren auch fünf Helikopter im Einsatz. Der Tafelberg-Nationalpark umfasst weite Teile der unbebauten Fläche der Stadt und ist bei Touristen wegen seines guten Ausblicks sehr beliebt.

Nach Angaben von Rettungsdiensten war das Feuer am Sonntagmorgen ausgebrochen. Die Ursache des Brandes sei vermutlich ein von einem Obdachlosen entzündetes Lagerfeuer gewesen, hieß es. Der Tafelberg ist das Wahrzeichen Kapstadts, er steht unter Naturschutz. In Südafrikas Trockenzeit kommt es häufig zu schweren Bränden.

(L'essentiel/AFP/DPA/roa)