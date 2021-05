So geht es dem 5-​​jährigen Eitan nach dem Unglück

Nur eine Person überlebte den schrecklichen Seilbahn-Unfall auf dem Monte Mottarone in Italien: der fünfjährige Eitan. Seine beiden Eltern, sein zweijähriger Bruder und zwei Urgroßeltern sind hingegen unter den 14 Toten am Lago Maggiore. Wie mehrere Medien berichten, könnte der Vater seinem Sohn das Leben gerettet haben, indem er ihn umarmte. Anscheinend schützte der Körper des 30-jährigen Amit Biran seinen Sohn. Dies vermuten die Krankenpfleger im Turiner Krankenhaus, in das der Junge nach der Bergung gebracht wurde, laut Angaben der «NZZ».

«Eitan, du schaffst das!»

Als die Retter eintrafen, war der Junge bei vollem Bewusstsein, wie «Nau» berichtet. Dabei soll er sich zuerst noch gegen die ihm unbekannten Männer gewehrt haben. Neben Eitan fanden die Feuerwehrleute auch einen weiteren Überlebenden – auch er fünf Jahre alt. Doch der kleine Mattia verstarb anschließend an seinen Verletzungen. Eitan wurde mit einem Schädeltrauma und Beinbrüchen ins Krankenhaus nach Turin gebracht. Anschließend versetzten ihn die Ärzte ins künstliche Koma, um die Knochenbrüche operativ zu behandeln. Aus diesem haben sie ihn nun geweckt.

Eitan wurde in Israel geboren und übersiedelte anschließend mit seiner Familie nach Italien. Laut «Nau» steht Eitan nun seine Tante zur Seite, die ebenfalls in Italien wohnt. Seine Urgroßeltern waren aus Tel Aviv auf Besuch, als die Familie sich auf zum Monte Mottarone machte.

Vor dem Krankenhaus in Turin sprechen die Italienerinnen und Italiener dem jungen Mut zu. Sie haben Teddybären niedergelegt und auf Transparenten steht geschrieben «Ciao Eitan, du schaffst das!». Außerdem laufen schon zwei Spendenaktionen. Laut Berichten haben die Einwohner des Dorfes Stresa, das am Fuß des Monte Mottarone liegt, bisher 2750 Euro für den Jungen gesammelt. Auch die jüdische Gemeinde, in der die Eltern von Eitan laut «NZZ» Mitglieder waren, sammelt Geld. Die Leichen seiner Familienmitglieder sollen heute nach Israel transportiert werden. Eitan selbst bleibt noch im Krankenhaus von Turin, damit die Ärzte seinen Gesundheitszustand überwachen können. Dort erhält er nun auch psychologische Betreuung.

