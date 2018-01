«Nächste Bomben gehen gegen dich, Franziskus»

Papst Franziskus ist am Montag zu einer einwöchigen Reise nach Südamerika aufgebrochen. «Keine Reise des Papstes ist frei von Schwierigkeiten, aber die, die Franziskus nach Chile und Peru antritt, ist ein Kreuzweg», schrieb die spanische Zeitung «El Mundo» im Vorfeld.

Die sechste Südamerika-Tour des katholischen Kirchenoberhauptes birgt besondere Herausforderungen: In der Region lebt zwar die weltweit größte Anzahl Gläubiger, aber ihr Prozentsatz sank in den vergangenen Jahren deutlich. Außerdem wird Franziskus gleich zweimal mit den Problemen der indigenen Bevölkerung konfrontiert sein. Nicht genug damit muss er in Chile wohl auch mit Protesten von Opferhilfegruppen rechnen. Hier sieht sich die Kirche mit Skandalen um sexuellen Missbrauch konfrontiert.

Mapuche drohen mit Gewalt

In Chile wird Franziskus Vertreter der Mapuche-Indianer treffen, die seit Jahren für die Rückgabe ihrer Ländereien kämpfen und deswegen oft als «Terroristen» abgestempelt werden. Die Ureinwohner erwarten den Pontifex nicht mit offenen Armen: Am Tag vor seiner Ankunft wurde ein Brandanschlag auf die Kirche San Agustín in Melipilla wenige Kilometer südwestlich der Hauptstadt Santiago de Chile verübt, am Samstag war es bereits zu vier Brandanschlägen auf Kirchen in Santiago gekommen.

Bei den Attacken gab es Hinweise auf die Mapuche: Die Täter hinterließen bei zwei der beschädigten Kirchen Flugblätter, auf denen von einer Autonomie für das Mapuche-Volk die Rede war.

Dazu eine Drohung: «Papst Franziskus, die nächsten Bomben gehen gegen deine Soutane», hieß es auf dem Pamphlet ohne Unterschrift.

Nach Chile steht Peru an

Mit vergrößertem Sicherheitsdispositiv wird Franziskus also am Mittwoch Temuco besuchen, eine der ärmsten Regionen Chiles. Einerseits wird er sich als Friedensvermittler zwischen den Mapuche und dem Staat versuchen, anderseits wird er die Position seines Vorgängers Papst Johannes Paul II. bestätigen, der bei seinem Besuch in der Region 1987 um Vergebung für das Unrecht an die Ureinwohner gebeten hatte.

Am Donnerstag wird Franziskus dann in Peru erwartet. Dort besucht er das Amazonasgebiet, wo illegaler Bergbau die Lebensgrundlage der Indios zerstört. Damit wird der Argentinier laut Vatikan erstmals in das Herz des Regenwaldes fahren und mit eigenen Augen die Umweltzerstörung sehen, die er in seiner Enzyklika «Laudato Si» anprangerte.

