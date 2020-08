Polizist kniet auf Hals eines 15-​​Jährigen

Am Samstagabend kam es in der Düsseldorfer Altstadt zu einem umstrittenen Polizeieinsatz. Ein Video in sozialen Netzwerken zeigt, wie ein Polizist dabei sein Knie auf den Kopf eines jungen Mannes drückt. Wie mehrere Medien berichten, soll es sich dabei um einen 15-jährigen Jugendlichen handeln. Der Einsatz wird nun vom Duisburger Polizeipräsidium untersucht.

Die Aufnahme erinnert im ersten Moment an den tödlichen Polizei-Einsatz bei dem George Floyd im Mai in den USA ums Leben kam. Laut den Angaben der Polizei Düsseldorf entstand das Video vermutlich Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Düsseldorfer Altstadt.

Die Beamten wurden zu einem Restaurant gerufen, in dem eine Gruppe von zehn Personen randalierte. Ein unbeteiligter Jugendlicher soll dabei die Polizisten tätlich angegriffen haben. Er wurde zur Polizeiwache gebracht.

«Wir nehmen dieses Video sehr ernst»

Die Art und Weise des polizeilichen Einschreitens solle nun anhand des Videos intensiv analysiert und bewertet werden, kündigte die Polizei an. «Wir nehmen dieses Video sehr ernst», so ein Sprecher des nordrhein-westfälischen Innenministeriums. «Sollte es bei dem Einsatz zu Fehlverhalten von Polizisten gekommen sein, wird dem selbstverständlich konsequent nachgegangen.»

(L'essentiel/red)