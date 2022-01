Covid-​​19-​​Ausbruch auf einer Antarktis-​​Forschungsstation

Sie arbeiten im Dienst der Wissenschaft am südlichsten Ende der Welt, abgeschieden von jeder Zivilisation. Und doch wurden vorerst drei Forschende der Princess Elisabeth Antarctic Station in der Antarktis positiv auf das Corona-Virus getestet.

Der erste Fall wurde am 14. Dezember auf der Station registriert. Bei einer Person, die eine Woche davor per Transportflug auf der Station angekommen war. Sie wurde sofort isoliert, doch Tage später wurden drei weitere Personen positiv getestet und umgehend von der Station evakuiert. Auch sie waren mit demselben Transportflug angereist.

Innert Tagen zwei Drittel positiv

Doch all diese Maßnahmen konnten die Verbreitung laut der belgischen Zeitung «Soir» nicht aufhalten: Zwei Drittel der 30 anwesenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben sich über Weihnachten angesteckt. 25 von ihnen arbeiten in der Station, fünf sind auf einer Expedition. Keiner von ihnen leide jedoch derzeit an schweren Symptomen. Sie werden von zwei Notärzten betreut und es seien vor Ort alle notwendigen Materialien für eine Behandlung (einschließlich einer Intubation) vorhanden.

Virus kam via Südafrika in die Antarktis

Die Verantwortlichen der Station gehen davon aus, dass trotz mehrfachen Testens der Forschenden auf ihrer Anreise das Virus von Südafrika aus «mitgereist» ist. Von dort aus fliegt der letzte Direktflug auf die Station. Laut dem Leiter der Station, Alain Hubert, seien alle anwesenden Personen vollständig geimpft und eine Person bereits geboostert.

Am 27. Dezember beschloss ein Strategierat der Station, dass alle noch anwesenden Personen in der Station bleiben müssen (ausgenommen ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich dramatisch) und dass niemand mehr anreisen darf, bis die Ansteckungskette unterbrochen ist. Das dürfte laut den Verantwortlichen am 12. Januar sein – bis dahin befinden sich die Forscher quasi in doppelter Quarantäne.

