Kleinflugzeug stürzt in USA in Firmengebäude

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Firmengebäude im US-Bundesstaat Connecticut sind einem Medienbericht zufolge alle vier Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Zeitung «Hartford Courant» berichtete unter Berufung auf die Behörden, vermutlich sei mechanisches Versagen für den Absturz kurz nach dem Start verantwortlich gewesen.

In dem Firmengebäude in dem Ort Farmington habe niemand ernstere Verletzungen erlitten. Bei den Toten handele es sich um die beiden Piloten und die beiden Passagiere an Bord.

(L'essentiel/DPA )