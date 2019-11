Autobahnbrücke in Italien stürzt zusammen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Sonntag ist in der Nähe von Altare eine Autobahnbrücke zusammengebrochen. Es handelt sich um eine Brücke der Autostrada 6. Offenbar ist das schlechte Wetter schuld am Unglück.

Menschen seien nicht zu Schaden gekommen, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Ursache sei ein Erdrutsch, der etwa 30 Meter des Viadukts mit sich gerissen habe. In Italien gibt es seit Tagen Unwetter. Die starken Regenfälle sorgen für zahlreiche Überschwemmungen im ganzen Land.

#Savona, crolla parte di un viadotto sull’autostrada #A6, altezza Madonna del Monte: #vigilidelfuoco al lavoro per la verifica di eventuali auto coinvolte pic.twitter.com/6cuOG4rZ2L — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019

(L'essentiel/fur/dpa)