Bodycam-​​Video enthüllt Details im Fall Petito

Seit über einer Woche ist der Freund der getöteten Gabby Petito (22) nun schon spurlos verschwunden. Jetzt gibt es Updates zu dem Zwischenfall am 12. August, als Brian Laundrie und Gabby Petito von der Polizei angehalten wurden. Ein Video einer Bodycam der Polizei zeigt, wie Petito dem Beamten unter Tränen erzählt, ihr Freund sie ihr gegenüber gewalttätig geworden, schreibt «Independent». Ihr Freund habe sie nicht geschlagen, aber er habe sie gepackt. Sie zeigt dem Polizisten, wie er sie mit der Hand am Kiefer gepackt habe. Wahrscheinlich habe sie davon auch den Kratzer auf der Wange. Der Beamte fragt die aufgelöste junge Frau, ob ihr Freund getrunken habe. Sie verneint. «Wir trinken nicht», sagt die 22-Jährige schluchzend.

FBI durchsucht Elternhaus

Am Donnerstagnachmittag machte sich das FBI erneut zu einem Besuch bei Brians Eltern auf. In einem schwarzem Van fuhren die Ermittlerinnen und Ermittler abermals zum Haus. Wie «CNN» mit Verweis auf den Anwalt der Laundries, Steven Bertolino, schreibt, waren sie dort, um einige persönliche Gegenstände zu sichern. Diese sollen ihnen bei der Suche nach Brian helfen. Einer der Beamten kletterte zudem in ein, auf dem Gelände geparktes Wohnmobil.

Die Eltern von Brian Laundrie gaben an, ihren Sohn am 14. September das letzte Mal gesehen zu haben. Kurz zuvor war er alleine von dem Road Trip zurückgekehrt, den er mit seiner Freundin Gabby unternommen hatte. Die 22-Jährige wurde am 19. September in Wyoming tot aufgefunden. Ein Gerichtsmediziner entschied, dass es sich um Mord handelt.

Demonstrantinnen und Demonstranten beschimpfen Familie

Vor dem Haus der Laundries kam es am Mittwochabend zu einem Streit. Zwei Demonstrantinnen und Demonstranten mit Megafon schrieen vom Morgen bis zum Abend Parolen in Richtung von Brians Elternhaus. Gegen 18 Uhr stürmte eine Nachbarin aus ihrem Haus und auf die zwei Demonstrantinnen und Demonstranten zu. Dabei soll sie gerufen haben, die beiden hätten ihr Grundstück betreten und sie werde zuschlagen, wenn sich dies wiederhole. Die Frau wurde vorübergehend von der Polizei festgenommen, schreibt «Fox News».

Gabbys Familie bezweifelt, dass Brians Eltern bei der Suche und Festnahme ihres Sohnes helfen würden, schreibt «CNN». Sie bitten Brian, sich doch selbst zu stellen. Neben dem FBI ermittelt auch der Kopfgeldjäger Duane «Dog» Chapman.

(L'essentiel/Angela Rosser)