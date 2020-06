Mädchen (8) stirbt mit Großvater und Mutter im Pool

In East Brunswick im US-Bundesstaat New Jersey kam es am Montag zu einer Familientragödie. Laut Medienberichten erhielt die Polizei einen Notruf, da Personen Schreie aus einem Haus gehört haben. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, machten sie einen grausigen Fund – im Wasser trieben drei Leichen.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber dem TV-Sender News12 sagt, starteten die Beamten sofort die Rettungsmaßnahmen, allerdings ohne Erfolg. Bei den Toten handelt es sich um die Bewohner der Villa. Der 62-jährige Großvater, seine 33-jährige Schwiegertochter und die achtjährige Enkeltochter. Sie waren erst wenige Wochen zuvor in das Haus eingezogen.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Tod eingeleitet. Auch Elektriker wurden zum Unfallort gerufen, da man vermutete, dass die Familie an einem Stromschlag verstarb. Die Autopsieergebnisse stehen noch aus. Der Polizeichef sprach von einem verheerenden Tag für die ganze Gemeinde.

(L'essentiel/Sven Forster)