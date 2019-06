Pärchen verprügelt, weil sie nicht küssen wollten

Melania Geymonat und ihre Freundin Chris saßen in den frühen Morgenstunden des 30. Mai im oberen Teil eines Londoner Doppeldecker-Busses. Nach einer Weile kam eine Gruppe von vier jungen Männern auf das Pärchen zu und forderte sie auf, miteinander rumzuknutschen, so berichtet die BBC News.

Die Männer machten anzügliche Gesten und ließen sich nicht abwimmeln. «Irgendwann habe ich angefangen, Witze zu machen, um die Situation zu beruhigen», sagt Geymonat. Ihre Freundin tat sogar so, als sei sie krank, doch die Männer hörten nicht auf. Laut BBC-Bericht waren sie sogar Münzen, beleidigten die Frauen und schaukelten sich weiter hoch.

Verletzungen im Gesicht

Schließlich eskalierte die Situation zwischen den beiden Gruppen, und Freundin Chris wurde gleich von dreien verprügelt. Auch Geymonat steckte Schläge ein, fiel und verlor das Bewusstsein. Sie erwachte, als der Bus stoppte und die Polizei schon da war. Die Männer waren jedoch bereits geflohen und hatten eine Tasche und ein Smartphone mitgenommen.

Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht, wo ihre Gesichtsverletzungen behandelt werden mussten. Mehrere Politiker haben sich bereits zu den Ereignissen via Twitter geäußert. Darunter Londons Bürgermeister Sadiq Khan und Parteivorsitzender der Labour Party Jeremy Corbyn.

This was a disgusting, misogynistic attack. Hate crimes against the LGBT+ community will not be tolerated in London.



The @metpoliceuk are investigating and appealing for witnesses. If you have any information - call 101. https://t.co/4zSqxyE6IP — Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 7, 2019

Absolutely shocking. We must not, and will not, accept this homophobic and misogynist violence in our society. Solidarity to Melania and Chris, and to all in the LGBT+ community for everything they endure for simply being who they are.https://t.co/C4t7lxrr0M — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 7, 2019

(sb/L'essentiel)