Sänger nach Sturz von Kreuzfahrtschiff vermisst

Die US-Küstenwache sucht verzweifelt nach dem 20-jährigen Arron Hough, der an Heiligabend bei einer Kreuzfahrt kurz vor Puerto Rico über Bord gegangen sein soll. Er hat als Sänger und Tänzer auf dem Kreuzfahrt-Giganten gearbeitet.

Ein Sprecher der Kreuzfahrtgesellschaft «Royal Carribean Cruise» bestätigte gegenüber Bild, dass es Videomaterial gibt, das Hough um 4 Uhr morgens auf Deck 5 zeigt.

«Danach wurde er nicht mehr gesehen», so Sprecherin Marta Moya Abad-Torres. «Die lokalen Behörden wurden informiert und eine schiffsweite Suche nach dem Besatzungsmitglied durchgeführt.» Die US-Küstenwache soll um 13.45 Uhr alarmiert worden sein, wie der Miami Herald berichtet.

Der Fall erinnert an den deutschen Sänger Daniel Küblböck, der am 9. September von der «AIDAluna» in die Atlantik-Fluten stürzte.

(L'essentiel/red)