Nach den Dreharbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS ist ein russisches Filmteam sicher wieder auf der Erdoberfläche gelandet. Die Sojus-Kapsel, die Schauspielerin Julia Peressild und Regisseur Klim Schipenko zurück zur Erde brachte, landete am Sonntagmorgen sicher in der Steppe Kasachstans. Damit waren nach den Flügen von Bezos «Blue Origin», Bransons «Virgin Galactic» und Musks «SpaceX» erneut Weltraumtouristen im All.

Livebilder der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigten, wie die Landekapsel die letzten Kilometer mit einem Fallschirm zu Boden sank, bevor sie mit einer Staubwolke im zentralasiatischen Kasachstan aufschlug. Wie Roskosmos nach der Landung mitteilte, gehe es der Crew nach dem über dreistündigen Flug gut. Die Sojus-Kapsel landete etwa 148 Kilometer von der Stadt Scheskasgan entfernt.

Nebst dem Filmteam kehrte am Sonntag auch Kosmonaut Oleg Nowizki zur Erde zurück, der sich seit April 2021 auf der ISS aufhielt. Nebst Ärzten und anderen Experten wurden die Weltraumreisenden nach der Landung auch von Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin begrüßt.

Erstes Filmteam im All

Es war das erste Mal, dass die internationale Raumstation von einem Filmteam besucht wurde. Die Dreharbeiten im All für den Film «Wysow», zu Deutsch Hoffnung, dauerten zwölf Tage. Das Weltraumdrama erzählt von einer Ärztin, die zur Raumstation fliegen muss, um bei einem erkranktem Kosmonauten eine lebensrettende Operation vorzunehmen. Beim Dreh kamen auch Kosmonauten als Schauspieler zum Einsatz: So wurde der kranke Raumfahrer etwa von Oleg Nowizki verkörpert. Der Film soll junge Leute wieder vermehrt für Arbeitsplätze im Raumfahrtsektor begeistern. Kritiker monieren allerdings, dass das Geld sinnvoller in die Forschung investiert worden wäre.

Rund 35 Minuten des Films wurden im All gedreht. Eine Hauptmotivation Russlands war es auch, die Dreharbeiten im All vor den USA zu beenden. Dort läuft nämlich ein ähnliches Projekt, bei dem Schauspieler Tom Cruise zur ISS fliegen soll. Ein Datum steht aber noch nicht fest.

(L'essentiel/bho/dpa)