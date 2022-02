Londoner Innenstadt wurde abgesperrt

Dienstagmittag gab es einen Großeinsatz der Polizei in der britischen Metropole London. Die Westminster Bridge, Waterloo Bridge sowie die Fußgängerbrücken Hungerford und Golden Jubilee waren komplett gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Zudem war die große Waterloo Station mit dem umliegenden Gebiet zwischen dem St. Thomas Krankenhaus und dem BFI Imax Kino evakuiert worden.

Wegen der Sperre des Bahnhofs waren auch regionale Zugverbindungen davon betroffen, man empfahl, großräumig auszuweichen. Grund sei eine Sicherheitswarnung. Mehrere Hauptverkehrsadern mussten gleichermaßen abgesperrt werden, der Verkehr stand in einem Gutteil der Innenstadt deswegen still, schreibt «Metro».

Das Riesenrad London Eye teilte auf seinem Twitter-Account mit, dass man den Betrieb wegen einer laufenden Polizeiermittlung in der Nähe vorübergehend einstellen musste. Mit der Attraktion sollte der Vorfall aber nichts zu tun haben.

