Fliegerbomben-​​Explosion fordert drei Verletzte

In der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ist am Mittwoch auf einer Baustelle eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Dabei seien drei Arbeiter verletzt worden, einer von ihnen schwer, sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr. Demnach kam es zu der Explosion, als die Arbeiter bei Bohrarbeiten im Erdreich in die Bombe bohrten.

250-Kilo-Bombe angebohrt

Innenminister Joachim Herrmann sagte zur «Bild»-Zeitung: «Bei Bohrungen wurde eine 250 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg getroffen. Trümmerteile sind Hunderte Meter weit geflogen. Der ganze Bereich wird aktuell abgesucht.» Nach Angaben der Polizei wurde wenige Minuten vor der Detonation eine weitere Fliegerbombe entschärft.

Zugverkehr eingestellt

Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr ein. Aufgrund einer behördlichen Anordnung sei die Strecke gesperrt worden, erklärte die Bahn. Der Explosionsort befand sich laut Feuerwehr im Bereich der Donnersberger Brücke. Diese müssen alle Züge passieren, die zum Hauptbahnhof fahren oder von dort abfahren.

(L'essentiel/AFP/bho)