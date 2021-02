'Oumuamua soll von Außerirdischen sein

Professor Avi Loeb, ein renommierter Physiker und einstiger Kollege des berühmten Stephen Hawking, erforscht seit seiner Entdeckung den 'Oumuamua. Dabei handelt es sich um ein Objekt, das 2017 von einem Observatorium in Hawaii erstmals gesichtet wurde. Sein hawaiianischer Name bedeutet «Kundschafter» oder «Bote aus der Vergangenheit».

Loeb ist sich sicher, dass das mysteriöse Objekt eines nicht-natürlichen Ursprungs entstammt. «'Oumuamua hat sich nicht so verhalten, wie man es von einem interstellaren Objekt erwarten würde», schreibt der Physiker in seinem neuen Buch «Außerirdisch – Intelligentes Leben jenseits unseres Planeten». Es sei das Werk einer außerirdischen Zivilisation. Die Art wie es beschleunigte und seine dünne ungewöhnliche Form würden darauf hinweisen.

Verschiedene Thesen

Viele Astronomen teilen die Ansichten Loebs jedoch nicht. Forscher der University of California legten etwa anhand von Computermodellen dar, dass es sich bei dem interstellaren Besucher um einen auseinandergerissenen Gesteinsbrocken oder gar einen Planeten handeln könnte. Wieder andere vermuten, dass sich das Objekt aus Staub und Gestein von Kometen außerhalb des Sonnensystems zusammengesetzt hat.

Welche These auch stimmen mag: 'Oumuamua verschwand so schnell wie er aufgetaucht war wieder aus unserem Sonnensystem. Loeb vergleicht es mit einem Sonnensegel, das vom Strahlungsdruck der Sonne leicht abgelenkt wurde. «Die natürliche Welt produziert keine Segel», so der Physiker. Er ist überzeugt: Die Akzeptanz der Existenz einer außerirdischen Intelligenz hätte einen heilsamen Einfluss auf die unsrige Welt.

