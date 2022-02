Bewaffneter Mann hält Geisel in Apple Store fest

Wie mehrere Medien berichten, hat ein Mann in einem Apple Store in Amsterdam eine Person in seine Gewalt gebracht. Videos zeigen, wie der Täter hinter einer Glasscheibe eine Waffe in der Hand hält. Neben ihm ist die Geisel zu sehen.

Update: er bevindt zich iemand met een vuurwapen in/bij de betreffende winkel, de politie is met veel (specialistische) eenheden ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. https://t.co/GdAvwNqS5o — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) February 22, 2022

Wie bnonews.com berichtet, wurde die Polizei zunächst wegen eines Raubüberfalls zu einem Einsatz am Leidseplein, einem belebten Platz, gerufen. Auch eine Spezialeinheit soll aufgeboten worden sein. Passanten wurden aufgefordert, das Gebiet zu räumen. Die Umgebung wurde abgeriegelt. Zeugen wollen zudem Schüsse gehört haben, wie AT5 schreibt.

(L'essentiel/dmo)