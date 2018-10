Schon wieder knallt's mit einem Golfball

Achtung, ein Golfball kommt geflogen. Diesen Satz sollten sich Zuschauer bei Turnieren momentan gut einprägen. Innerhalb von sechs Tagen kam es gleich zu zwei Unfällen. Letzterer lief eindeutig glimpflicher ab als jener vor einer Woche.

Am Donnerstag wurde beim Auftakt zur Alfred Dunhill Links Championship in Schottland eine Zuschauerin am 15. Loch von einem Ball am Kopf getroffen – von Titelverteidiger Tyrrell Hatton. Ein Bild in sozialen Medien zeigt sie mit einer Wunde an der Stirn. Die Frau wurde vor Ort von Sanitätern behandelt und anschließend für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Auf einem Auge erblindet

Der Zwischenfall beim Ryder-Cup in Paris am vergangenen Wochenende verlief weit schlimmer. Die Zuschauerin Corine Remande war beim missglückten Abschlag des US-Open-Siegers Brooks Koepka vom Ball im Gesicht getroffen worden. Seit Dienstag hat Remande die traurige Gewissheit, dass sie auf dem rechten Auge blind ist.

Die 49-Jährige plant, den Veranstalter zu verklagen. «Ich will nur sichergehen, dass sie für alle medizinischen Kosten aufkommen, weil ich nicht weiß, welche Behandlungen in Zukunft noch nötig sein werden», so Remande.

(L'essentiel/heg)