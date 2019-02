Nach vier Tagen Koma wacht sie als Mutter auf

Es fing mit harmlosen Kopfschmerzen an: Die 18-jährige Britin Ebony Stevenson ging am Abend des 2. Dezember 2018 mit Kopfschmerzattacken ins Bett und hoffte, dass sich die Schmerzen mit etwas Schlaf legen würden. Das Gegenteil war der Fall. Schließlich wurde sie ins Royal Oldham Hospital in Manchester eingeliefert. Dort musste sie in ein künstliches Koma versetzt werden. Bei der anschließenden Untersuchung kam heraus, dass die junge Frau unter einer Präeklampsie leidet, einer Form von Bluthochdruck, die in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft auftreten kann.

Die Ärzte sagten Ebonys Mutter, dass das Baby so schnell wie möglich zur Welt gebracht werden sollte. Am 3. Dezember wurde per Kaiserschnitt entbunden, und Ebony, die immer noch im Koma lag, Mutter eines Mädchens. Drei Tage später erwachte die Britin aus dem Koma. Da sie von ihrer Schwangerschaft nichts gewusst hatte, saß der Schock über das kleine Mädchen erstmal tief.

Britin hat seltene Fehlbildung

Die 18-Jährige hat eine seltene Fehlbildung, bei der der Unterleib anders entwickelt ist. Eine morgendliche Schwangerschafts-Übelkeit trat nie auf und auch ihre Periode setzte wie gewohnt ein. Die Britin gehört zu den zwei Prozent der Frauen, die einen sogenannten «Uterus didelphys» haben – eine doppelte Gebärmutter, von der nur eine mit einem Eileiter verbunden war. Die Chancen überhaupt jemals Mutter zu werden, standen also schlecht für die junge Frau.

Nachdem sich der erste Schock gelegt hatte, baute Ebony jedoch schnell eine Bindung zu ihrer Tochter auf, die sie Elodie nannte: «Mein Baby zu sehen, was surreal. Ich fühlte mich, als wäre ich nicht mehr in meinem eigenen Körper. Ich hatte Angst, dass ich keine Verbindung zu meiner Tochter aufbauen könnte, weil ich keine Zeit hatte, mich auf ihre Ankunft vorzubereiten», sagt Ebony: «Aber sie ist außergewöhnlich.»

