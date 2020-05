Superzyklon gefährdet Millionen Menschenleben

Ein riesiger Zyklon bedroht die Bevölkerung in Indien und Bangladesch. Medienberichten zufolge soll der Superzyklon «Amphan» am Mittwoch auf die Küste zwischen dem ostindischen Bundesstaat Westbengalen und Bangladesch treffen. Wie wetteronline schreibt, werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer erwartet. Aufgrund einer meterhohen Sturmflut ist mit massiven Überschwemmungen und schweren Verwüstungen zu rechnen.

In Indien hat man deshalb begonnen, Zehntausende Menschen an der Ostküste zu evakuieren. Und auch die Behörden in Bangladesch wollen mehr als zwei Millionen Menschen in Sicherheit bringen. Wie der Chef der indischen Katastrophenhilfe aber sagt, sei es sehr schwierig und eine große Herausforderung, bei der Evakuierung auf genügend Abstand zu achten und die Corona-Maßnahmen einzuhalten.

Das könnte für Bangladesch wie auch für Indien besonders verheerend enden. Denn laut CNN konnte die Infektionsrate in beiden Ländern bisher nicht gesenkt werden. Die indischen Behörden gaben am Montag sogar bekannt, dass innerhalb von 24 Stunden mehr als 5.000 neue Corona-Fälle gemeldet wurden. Wie CNN schreibt, ist das die höchste Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle, die an einem einzigen Tag seit Beginn der Pandemie registriert wurde. Bangladesch vermeldete im gleichen Zeitraum 1.273 neue Fälle.

(L'essentiel/md)