Sportlerin trinkt Alkohol auf leeren Magen und stirbt

Keine Alkoholikerin, sondern vielmehr ein Gesundheitsfreak. Das sagen Freunde über Alice Burton Bradford. Dass sie das so betonen, hat einen traurigen Grund: Die 27-Jährige verstarb kürzlich, nachdem sie zuvor Alkohol konsumiert hatte.

«Es war ein absolut schrecklicher Schock. Niemand hat damit gerechnet», zitiert Theargus.co.uk ihren Freund Aaron Mulvay. Burton Bradford starb noch in ihrem Garten in Elm Grove in der Nähe der britischen Küstenstadt Brighton. «Wir wissen nicht, wie viel sie an diesem Wochenende getrunken hat.» Aber die konsumierte Menge sei sicher nicht der Grund für ihren plötzlichen Tod gewesen.

«Sie ging in den Garten und starb»

Das sehen offenbar auch die Ärzte so, die nur noch den Tod der 27-Jährigen feststellen konnte. Demnach ist sie an einer sogenannten alkoholischen Ketoazidose gestorben. Dabei handelt es sich um eine selten auftretende und noch seltener zum Tod führende Komplikation nach Alkoholkonsum auf nüchternen Magen (siehe Box).

Im Fall von Burton Bradford ging alles ganz schnell, wie ihr Kollege laut Metro.co.uk sagte: «Sie schaffte es nicht einmal, ins Krankenhaus zu gehen: Sie ging in den Garten und starb.» Er habe nicht gewusst, dass es so etwas wie die alkoholischen Ketoazidose überhaupt gibt. Er fordert, mehr darüber zu berichten, «um ähnliche Tragödien zu verhindern».

Crowdfunding zum Abschied

Auf Gofundme.com haben Aaron und weitere Freunde ein Crowdfunding gestartet. Wegen Corona hätte keiner von ihnen zu Alices Beerdigung gehen können, deshalb planen sie, eine Gedenkbank aufstellen.

«Wir würden diese gerne an den Klippen aufstellen lassen, wo Alice früher mit ihrem Hund spazieren ging, oder in einem schönen Park, da sie die Tierwelt liebte», erklärt Mulvay. «Das Geld, das danach übrig bleibt, werden wir einer Wohltätigkeitsorganisation spenden.»

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)