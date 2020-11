Reddit-​​User teilt Standort von Utah-​​Monolithen

Als die Behörden im US-Bundesstaat Utah am Montag Bilder des mysteriösen Monolithen in der Wüste veröffentlichten, hielten sie den genauen Standort zurück. Die Metallstruktur liegt an einer abgelegenen Stelle und man befürchtete, dass Abenteuertouristen sich in der Wüste verlaufen könnten.

Dabei haben sie die Rechnung aber ohne das Internet gemacht: Es dauerte keine zwei Tage, bis ein User auf Reddit den genauen Standort des Monolithen veröffentlichte. Dazu schrieb er den Kommentar: «Fragt mich nicht, wie ich ihn gefunden habe. Ich bin einfach gut darin, Dinge zu finden.»

Erste Selfies aufgetaucht

Inzwischen tauchen erste Selfies mit dem Monolithen auf: Der US-Army-Veteran David Surber gab an, sechs Stunden lang in seinem Auto durch die Nacht gefahren zu sein, um das erste Selfie zu veröffentlichen.

Gleichzeitig tauchen auch wilde Spekulationen darüber auf, um was es sich beim Monolithen genau handle. Ein User schreibt etwa, es handle sich dabei wahrscheinlich um ein Leak der Playstation 6, ein anderer geht davon aus, dass es eine Ladestation für den Tesla Cybertruck handle.

Wissenschaftler hatten den Monolithen entdeckt, als sie in der Wüste von Utah Dickhornschafe zählten. Wie die Metallstruktur in die Wüste gelangte, ist derzeit noch unklar.

(L'essentiel/Nicolas Saameli)