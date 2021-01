«Hör auf, wie ein Schwein zu schreien»

Diese Twitter-Userin ist wohl zu laut im Bett. Die Frau, die sich auf Twitter «Harlot» nennt, hat aus genau diesem Grund nun einen wütenden Brief von einem (oder mehreren) Nachbarn erhalten. In dem Brief wurde sie darum gebeten, beim Sex künftig etwas leiser zu sein.

«Kannst du bitte aufhören, wie ein Schwein zu schreien, wenn ihr zu Unzeiten miteinander vögelt? Wir haben es alle satt!» – So lautet die wütende Botschaft, die nur mit «die Nachbarn» unterzeichnet wurde. Harlot teilte ein Foto des Briefes auf Twitter und antwortete ganz locker: «Ich dachte eigentlich, ich würde mich wie die Herbal-Essence-Frau anhören, aber wenn ihr meint.»

(L'essentiel/tha)