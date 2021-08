Polizei geht bei Vergiftungen an Uni von Anschlag aus

An der Technischen Universität in Darmstadt haben sich am Montag offenbar mehrere Menschen vergiftet. Wie die Polizei in der südhessischen Stadt mitteilte, traten bei sieben Menschen «schwere gesundheitliche Probleme bis hin zu Vergiftungserscheinungen» auf, nachdem sie in einem Gebäude der Hochschule am Standort etwas gegessen oder getrunken hatten. Die Polizei startete einen Großeinsatz, die Ermittlungen waren am Nachmittag in vollem Gange.

#tudarmstadt -Präsidentin Tanja Brühl: „Wir sind erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an unserer Universität ereignet hat.“ — TU Darmstadt (@TUDarmstadt) August 24, 2021

Sonderkommission mit 40 Ermittlern steht im Einsatz

Am Dienstagmorgen berichtet Focus, dass die Hochschule sowie die Ermittler von einem Giftanschlag ausgehen. So soll eine unbekannte Täterschaft Milch-Packungen und Wasserbehälter mit Giftstoffen befüllt haben. Ein 30-jähriger Mann befindet sich nach Angaben des Nachrichtenmagazins weiterhin in kritischem Zustand.

Der neueste Stand zu den Vergiftungsfällen - Staatsanwaltschaft ermittelt, Anfangsverdacht des versuchten Mordes. https://t.co/QY8uhYW8d8 — TU Darmstadt (@TUDarmstadt) August 24, 2021

Laut «Bild» sollen die Behälter bereits am Wochenende mit den Giftstoffen versetzt worden sein. Eine 40-köpfige Sonderkommission habe die Ermittlungstätigkeit aufgenommen. Der zuständige Staatsanwalt erklärt gegenüber der Zeitung: «Wir können nicht ausschließen, dass es sich hier um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt.» Spezialisten würden zudem die betroffenen Lebensmittel untersuchen.

Standort Chemie und Materialwissenschaft betroffen

Die Beamten warnten weitere potenzielle Betroffene vor Unwohlsein und «bläulichen Verfärbungen der Extremitäten». Bei Auftreten derartiger Symptome solle sofort einen Notarzt gerufen werden. Aber auch Menschen, die am Montag in dem Universitätsgebäude L201 etwas gegessen oder getrunken hätten, sollten einen Arzt aufsuchen.

Nach Angaben der Ermittler hatten die sieben Menschen, bei denen Vergiftungserscheinungen auftraten, verschiedene Lebensmittel und Getränke in dem Gebäude L201 zu sich genommen. Weitere Details zu dem Geschehen veröffentlichte die Polizei zunächst nicht. Wie jedoch aus der Website der TU Darmstadt zu entnehmen ist, befindet sich dort das Quartier Chemie und Materialwissenschaft.

(L'essentiel/DPA/kle)