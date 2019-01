«Ich bin mir sicher, sie werden mich töten»

Eine junge saudische Frau, die am Sonntag in Bangkok festgenommen wurde und auf ihre Abschiebung wartet, verbarrikadierte sich am Montag in ihrem Hotelzimmer. Sie fordert ein Treffen mit Vertretern des Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen.

Auf Change.org wurde eine Petition gestartet, um diesen Fall nun publik zu mache. «Ich rufe jeden in der Transitzone in Bangkok an, um gegen meine Abschiebung zu protestieren», schrieb Rahaf Mohammed Al-Qunun am Montag auf ihrem Twitter-Account.

My name is Rahaf Mohammed Mutlaq Alqunun, and this is my picture pic.twitter.com/RHsnnPWUjL— Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) 6. Januar 2019

In einem Video, das im selben sozialen Netzwerk veröffentlicht wurde, zeigt sie, wie sie sich mit einem Tisch gegen die Tür ihres Hotelzimmers am Flughafen stemmt. Es wird erwartet, dass sie am Montag nach Saudi-Arabien zurückgeschickt wird.

Saudi woman, Rahaf al-Qunun, trapped in Bangkok - she fears her family will KILL her if she is returned. She is being detained in the airport hotel! We need to make some noise.#SaveRahaf pic.twitter.com/tNxPsK5fFB— Ex-Muslims of North America (@ExmuslimsOrg) 7. Januar 2019

«Ich bin zu 100% sicher, dass sie mich umbringen werden, sobald ich ein saudi-arabisches Gefängnis verlasse», sagte sie gegenüber AFP und forderte ein Treffen mit Vertretern des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR).

Auf der Flucht

Die junge Frau soll sich auf der Durchreise befinden, um Asyl in Australien zu beantragen, wo sie sich um ein Visum bemüht. Das UNHCR lehnte eine Stellungnahme am Montag ab. Die australische Botschaft reagierte bislang nicht auf Anfrage einer Stellungnahme.

Das 18-jährige saudische Mädchen beschuldigt ihre Familie, sie für sechs Monate in einem Zimmer eingesperrt zu haben, nur weil sie sich die Haare geschnitten hatte. Thailändische Behörden sagen, dass sie versuche, einer arrangierten Ehe zu entgehen.

Im April 2017 sorgte das Schicksal einer weiteren 24-jährigen saudi-arabischen Frau, Dina Ali Lasloum, die während ihrer Reise durch die Philippinen nach Sydney verhaftet worden war, für Aufsehen. Die junge Frau wollte laut HRW einer Zwangsheirat entkommen. Die saudische Botschaft in Manila beschrieb den Vorfall als Familienangelegenheit und versicherte, dass die junge Frau «mit ihrer Familie nach Hause gekommen» sei.

Große Einschränkungen

Saudi-Arabien ist bekannt für seine vielen Einschränkungen bei den Rechten für Frauen. Sie unterliegen insbesondere der Vormundschaft eines Mannes (Vater, Ehemann oder anderer Personen), der willkürliche Autorität über sie ausübt und an ihrer Stelle die wichtigen Entscheidungen trifft.

Eine Frau, die ein «moralisches» Verbrechen begeht, kann von ihrer Familie gewalttätig bestraft werden, dem Tod eingeschlossen, was als «Ehrenverbrechen» bezeichnet wird.

(L'essentiel/sda)