Priester schleudert Baby bei Taufe durch die Gegend

Diese Bilder im Video sind schwer zu ertragen: Bei einer Taufe in Zypern hält der Pastor ein Baby ungestüm an seinen Armen fest. Dabei taucht er es immer wieder tief ins Wasser. Das Baby zappelt und kreischt laut. Die Mutter ist entsetzt. Auf Facebook schreibt sie: «Das Baby war natürlich ganz rot am ganzen Körper und stand unter Schock. Dieser Mann hat unseren schönsten Tag ruiniert.»

Σήμερα βάφτισα το μωρό μου!!Δεστε αυτός ο "πάτερ" πως χτυπά το μωρό,να του φωνάζουμε όλοι,να του λέμε σιγά το μωρό και να μας απαντά έτσι βαφτίζω εγώ!! Το μωρό εννοείται ότι μετα ήταν ολοκόκκινο σε όλο του το σώμα και σε σοκ!! Αυτός ο άνθρωπος είναι ο πάτερ της παλόδιας και μας χάλασε την πιο όμορφη μέρα!! Όσο για τον τρόπο του ήταν γενικα απαίσιος!! Gepostet von Ntina Shitta am Sonntag, 18. Oktober 2020

Kein Einzelfall

Fälle wie diese gibt es öfter in der orthodoxen Kirche. Vor gut einem Jahr ist dazu ein besonders brutaler Fall ans Licht gekommen. Der orthodoxe Pfarrer Tomjuk Alexei hat dazu in einem früheren Interview gesagt: «Bei uns wird das Baby, oder auch erwachsene Menschen ganzkörperlich getauft.» Pfarrer würden das Baby bei dem Taufritual dreimal schnell ins Wasser tauchen. «Ein Pfarrer taucht das Baby deshalb so schnell ins Wasser, weil sonst Gefahr besteht, dass sich das Baby am Wasser verschlucken würde.»

(L'essentiel/tha)