22 Tote bei Explosion in China

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einer Explosion nahe einer chinesischen Chemiefabrik sind mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 20 weitere Menschen seien bei dem Unglück in der nordchinesischen Stadt Zhangjiakou verletzt worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Demnach gingen dutzende Lastwagen in Flammen auf. Die Unglücksursache war zunächst unklar.

Vom Staatssender CGTN veröffentlichte Fotos zeigten ausgebrannte Lastwagen und Autos sowie Feuerwehrkräfte im Einsatz. Die Katastrophe ereignete sich nahe der Fabrik Hebei Shenghua Chemical. Die Stadt Zhangjiakou liegt rund 200 Kilometer nordwestlich von Peking.

Die Internetzeitung «The Paper» berichtete unter Berufung auf einen Behördenvertreter, an einem Zugangstor zum Chemiewerk Hebei Shenghua Chemical sei ein mit Gefahrengut beladener Lastwagen explodiert. Daraufhin seien andere Fahrzeuge in Brand geraten.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung ein, um die Ursache der Explosion zu klären. In China kommt es immer wieder zu Industrieunfällen mit Toten. Oft sind nicht eingehaltene Sicherheitsvorschriften der Grund.

#BREAKING: 22 killed, 22 others injured and hoKrankenhausized following a blast near a chemical factory in Zhangjiakou, Hebei province. Cause of the blast is under investigation. pic.twitter.com/0vBLWY53K1– People's Daily,China (@PDChina) 28. November 2018

Breaking: At least 22 killed and many others injured after an explosion near a chemical factory in Zhangjiakou City, China. pic.twitter.com/NUFXzo5Orh– PM Breaking News (@PMBreakingNews) 28. November 2018

(L'essentiel/chk/sda/afp)