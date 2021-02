Forschende lösen Rätsel um mysteriöse Krater

Als hätten Meteoriten eingeschlagen: Ein russisches Fernsehteam entdeckte im vergangenen Sommer bei einem Flug über die Jamal-Halbinsel einen massiven Krater. Das mysteriöse Loch mitten in den Weiten der russischen Tundra ist 50 Meter tief und 50 Meter breit und hat glatte, fast senkrechte Wände. Es ist bereits der 17. Krater dieser Art, der in Russland seit dem Jahr 2013 entdeckt wurde. Der Geologe Vasily Bogoyavlensky von der Russischen Akademie der Wissenschaften berichtete zudem von einem Krater mit einem Durchmesser von einem Kilometer in der Republik Jakutien. Die Spekulationen schaukelten sich hoch: Stammen sie von Meteoriten oder gar von Außerirdischen?

Mit Drohnen, 3D-Modellen und künstlicher Intelligenz versuchten die Wissenschaftler dem Geheimnis um die Entstehung der Krater auf die Spur zu kommen.

Laut Wissenschaftlern, die die Krater untersuchten, entstanden sie durch eine Explosion ähnlich wie bei einem Vulkanausbruch. Gase wie Kohlendioxid und Methan seien im Permafrostboden eingeschlossen. Wenn der Permafrostboden auftaue, würden sich gasgefüllte Hohlräume bilden, die explodieren können. Dabei bleiben Krater wie diese zurück. Was noch unklar ist, ist die Quelle des Methans. Es könnte aus den tieferen Erdschichten stammen.

Klimawandel habe einen Einfluss

Der Permafrostboden ist das ganze Jahr über gefroren. Experten schätzen, dass er doppelt so viele Kohlenstoffe enthält wie die Atmosphäre. «Der Klimawandel hat Auswirkungen, sodass im arktischen Permafrost Krater mit Gasausbrüchen auftreten», sagt Evgeny Chuvilin, Forscher am Skolkovo-Institut in Moskau. Die arktische Landschaft habe sich zwischen 1984 und 2017 wegen der Erwärmung abrupt verändert, sagt Sue Natali vom Woodwell-Klimaforschungsinstitut. Neben den Kratern kamen beispielsweise auch neue Seen dazu. Dazu veröffentlichten die Wissenschaftler eine Studie im «Geosicence Journal».

Die Forschende untersuchen nun die Krater, um die Explosionen eindämmen zu können. Denn Methangas ist hoch entzündlich – und klimaschädlich.

(L'essentiel/Lea Gnos)