Tiefsee-​​Ungeheuer an Strand gespült

Spaziergänger hatten den Riesenkalamar am Strand von Britannia Bay in Südafrika entdeckt, knapp 150 Kilometer von Kapstadt entfernt. Der Meeresbewohner ist nicht zu übersehen und misst stolze 4,19 Meter. Dabei ist das Tier nicht einmal ausgewachsen, denn erwachsene Riesenkalamare können sogar bis zu 18 Meter lang werden.

The latest acquisition of @Iziko_Museums is this Giant Squid (Architeuthis) specimen that washed up in Brittania Bay along the South African West Coast. Thanks to the swift action of the public, @environmentza and the South African National Stranding Network. #GiantSquid pic.twitter.com/RzU0aFgPOL