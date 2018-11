Fahrradfahrer entkommt knapp dem Tod

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kleine Bahnübergänge sind praktisch, sie verkürzen den Weg von A nach B. Doch sie sind auch gefährlich wie das Video zeigt. In den Niederlanden wird viel über den Sinn von unbewachten Bahnübergängen diskutiert. Das Eisenbahnunternehmen Prorail möchte die unüberwachten Übergänge abschaffen. In den Niederlanden sind dieses Jahr drei Menschen an solchen Bahnübergängen gestorben.

(L'essentiel/kzh)