Menschheit laut Forschern in 30 Jahren am Ende

Spätestens 2050 ist es vorbei! Das prophezeien australische Forscher in einem Klimareport. Denn in 30 Jahren wird die Erde für den Menschen nicht mehr bewohnbar sein, sind die Experten überzeugt.

Im Vorwort meldet sich der frühere Chef der australischen Streitkräfte und pensionierte Admiral der Royal Australian Navy, Chris Barrie, zu Wort: «Die vom Menschen verursachte globale Erwärmung stellt nach dem Atomkrieg die größte Bedrohung für das menschliche Leben auf dem Planeten dar. Heutzutage sind die 7,5 Milliarden Menschen die räuberischste Spezies, die es je gegeben hat. Wenn die Weltbevölkerung auf zehn Milliarden Menschen angewachsen sein wird, wird das fatale Folgen haben – wenn wir unser Verhalten nicht grundlegend ändern.»

Bis zum Jahr 2030 noch Zeit

Im Bericht für das Breakthrough National Centre for Climate Restoration geht man davon aus, dass die «katastrophalen Auswirkungen der Klimakrise» den Planeten zerstören werden. Ausschlaggebend dafür: Die Untätigkeit der Menschen.

So überlebte unsere Spezies ganze 300.000 Jahre ohne Probleme. Nun soll unser letztes Stündchen geschlagen haben. Denn das Pariser Klima-Abkommen reicht laut den Wissenschaftlern nicht aus, um die Erderwärmung aufzuhalten. Bis zum Jahr 2030 erwärmt sich der Planet um 1,6 Grad Celsius. Mag im ersten Moment nach wenig klingen, jedoch wären die Folgen verheerend.

Keine Rückkehr mehr möglich

Eine Wende ist zu diesem Zeitpunkt nämlich schon fast nicht mehr möglich. In den Jahren zwischen 2030 und 2050 wird damit die Temperatur um drei Grad Celsius steigen. Ab da ist klar: Das Ende ist besiegelt. Das Abschmelzen der Eisschilde in Grönland und der Westantarktis wird sich nicht mehr aufhalten lassen.

Die Forscher sprechen von einem sogenannten «Hothouse»-Szenario. Konkret bedeutet das: Selbst wenn man nun alle Emissionen einstellt, steigt die Temperatur des Planeten weiter an. Ein Kreislauf, aus dem man nicht mehr entkommen kann.

Somit kann der Mensch bald keinen Einfluss darauf nehmen, die Erde zu retten. Die Folgen sind Dürre, Naturkatastophen und Pandemien. Über die Hälfte der Menschheit wird über 20 Tage im Jahr starker Hitze ausgesetzt sein. Zu viel für einen menschlichen Körper.

In Asien bleiben die Monsune aus. Große Flüsse versiegen. In Nord- und Mittelamerika sorgen Waldbrände für Chaos. Es regnet nur mehr halb so viel wie eigentlich notwendig.

In Westafrika steigen die tödlichen Hitzetage auf über 100 im Jahr. Nahrung wird knapp. Das wirkt sich auf die komplette Weltbevölkerung aus. Mehr als eine Milliarde Menschen werden zu Flüchtlingen.

Das Finale der Menschheit?

Das führt zu weiteren Krisen und Herausforderungen für die Menschheit. Die Forscher gehen davon aus, dass zu Waffen gegriffen wird. Im schlimmsten Fall könnte alles in einem Atomkrieg enden. Die Schäden werden jedenfalls so hoch sein, dass die «hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die menschliche Zivilisation zu Ende geht».

Im bericht fordert man die Regierungen aller Länder dazu auf, an emissionsfreien Industrien zu arbeiten. Auch der Kohlendioxid-Ausstoß müsste im großen Stil verringert werden. Es gehen nicht nur um das Volk eines einzelnen Landes, sondern um die komplette Weltbevölkerung.

(L'essentiel/slo)