Rehkitze erholen sich nach Horror-​​​​Geburt

Einsatznummer: 654/2019 Datum: 13.05.2019, 05:30 Uhr Einsatzort: B39, Speyer Lebensretter nach Wildunfall Gepostet von Berufstierrettung Rhein Neckar am Montag, 13. Mai 2019

Drei nur eine Woche alte Rehkitze werden seit vergangener Woche in der Wildtierstation Hünfelden aufgepäppelt. Die Tiere waren auf einer Straße gefunden worden, nachdem ihre Mutter von einem Auto totgefahren wurde. Laut Facebook-Eintrag der Wildtierstation ereignete sich der Unfall nahe Speyer. Wie Ilka Pissin von der Wildtierstation am Montag sagte, war die Mutter zu dem Zeitpunkt noch mit den Tieren trächtig. Durch den Unfall kam es zu einer Sturzgeburt, bei der die Jungtiere auf die Straße geschleudert und kurz danach von Polizei und Berufstierrettung in Obhut genommen wurden. Anschließend wurden sie in die Wildtierstation gebracht, wo die Kitze mit einer speziellen Milch versorgt werden. «Sie sind fit, fidel, trinken gut und wachsen», berichtete Ilka Pissin.

Für die vielen Anfragen : Den kitzen aus Speyer geht es allen dreien gut! Sie trinken, nehmen zu, wachsen und gedeihen,... Gepostet von Wildtierstation Hünfelden e.V. am Freitag, 17. Mai 2019

Wenn die drei Kitze, die noch keine Namen haben, drei Monate alt sind, dürfen sie auf eine große, eingezäunte Weide. Ausgewildert werden sie vermutlich im nächsten März oder April. Bei Fluchttieren, zu denen auch Rehe gehören, sei das Auswildern meist kein Problem, sagt Pissin.

(L'essentiel/dpa)